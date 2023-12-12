Верховний суд просить КСУ перевірити конституційність обмеження максимального розміру пенсії

Конституційний суд 11 грудня отримав конституційне подання Верховного суду щодо відповідності Основному Закону законодавчих приписів, згідно з якими максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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Як ідеться у повідомленні КСУ, йдеться про частину 1 статті 2 закону №3668-VI від 2011 року в частині поширення її дії на закон №1788-XII про пенсійне забезпечення від 1991 року, а також частини 3 статті 85 закону №1788-XII, яку було змінено законом №3668-VI. Верховний суд вважає, що оспорювані приписи можуть порушувати статтю 21, частину 3 статті 22, частину 1 статті 24, статті 46 і 64 Конституції.

Судячи з тексту подання, ініціював його Кіровоградський окружний адміністративний суд, що розглядав позов до обласного управління Пенсійного фонду про зобов'язання його виплатити громадянину пенсію згідно порядку призначення і виплати пенсії за вислугу років працівниками льотно-випробного складу цивільної авіації від 1992 року (зі змінами від 2005 року), без обмеження її граничним розміром, яке почало діяти лише з початку 2018 року.

Цей суд дійшов висновку про суперечливість вказаних норм. На його думку, Верховна Рада, встановивши таке обмеження, допустила звуження змісту й обсягу права на соціальний захист, а саме на пенсійне забезпечення, яке не може бути порушене за будь-яких обставин.

Зазначимо, що станом на зараз прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, становить 2093 гривні, а з початку 2024 року становитиме 2361 гривню. Таким чином, максимальна пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат зараз - 20903 гривень, а з наступного року буде 23610 гривень.

Нагадаємо також, що 22 березня КС визнав неконституційними норми, що встановлюють можливість відрахування до 50% пенсії в якості стягнення з пенсіонерів-боржників. Цим суд забезпечв гарантії виплати громадянам пенсії не нижче прожиткового мінімуму.