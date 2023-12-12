Верховный суд просит КСУ проверить конституционность ограничения максимального размера пенсии

Конституционный суд 11 декабря получил конституционное представление Верховного суда о соответствии Основному Закону законодательных предписаний, согласно которым максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

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Как говорится в сообщении КСУ, речь идет о части 1 статьи 2 закона №3668-VI от 2011 года в части распространения ее действия на закон №1788-XII о пенсионном обеспечении от 1991 года, а также части 3 статьи 85 закона №1788-XII, которая была изменена законом №3668-VI. Верховный суд считает, что оспариваемые предписания могут нарушать статью 21, часть 3 статьи 22, часть 1 статьи 24, статьи 46 и 64 Конституции.

Судя из текста представления, инициировал его Кировоградский окружной административный суд, рассматривавший иск к областному управлению Пенсионного фонда об обязательстве его выплатить гражданину пенсию согласно порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работниками летно-испытательного состава гражданской авиации от 1992 года (с изменениями от 2005 года), без ограничения ее предельным размером, которое начало действовать лишь с начала 2018 года.

Этот суд пришел к выводу о противоречивости указанных норм. По его мнению, Верховная Рада, установив такое ограничение, допустила сужение содержания и объема права на социальную защиту, а именно на пенсионное обеспечение, которое не может быть нарушено ни при каких обстоятельствах.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2093 гривны, а с начала 2024 года составит 2361 гривну. Таким образом, максимальная пенсия с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, индексации и других доплат сейчас – 20903 гривен, а со следующего года будет 23610 гривен.

Напомним также, что 22 марта КС признал неконституционными нормы, устанавливающие возможность отчисления до 50% пенсии в качестве взыскания с пенсионеров-должников. Этим суд обеспечил гарантии выплаты гражданам пенсии не ниже прожиточного минимума.