Богдана Львова відрахували зі штату Верховного суду через російське громадянство

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова Верховного суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05 жовтня 2022 року Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного суду.

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Про це повідомила пресслужба суду.

Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки України, у якій підтверджується наявність у нього громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ, що згідно з чинним законодавством є підставою для припинення повноважень судді.

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного суду та всіх його суддів", — прокоментував Князєв.

Львов заперечує наявність у нього російського паспорта, однак, як зазначив Князєв, його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду.

"І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного суду та голови КГС ВС", — підкреслив голова Верховного суду.

Зазначимо, що на засіданні 3 жовтня судді прийняли рішення не звільняти з посади Львова, тому що тоді не вистачило одного голосу для прийняття протилежного рішення.

До того, як СБУ підтвердила що в нього є російське громадянство, журналісти проєкту "Схеми" "Радіо свобода" оприлюднили матеріал, в якому йшлося про те, що Львов, як і його дружина, є громадянами Росії, а на дружину та тещу записана двокімнатна квартира на Ленінградському шосе у Москві. Сам суддя прокоментував це ЗМІ, заявивши, що йому потрібно "розібратися" з виявленою ними інформацією.

Згодом він звернувся до Державного бюро розслідувань, поскаржившись на оприлюднення нібито недостовірної інформації, яка його дискредитує та "має на меті руйнацію системи державної влади та безпосередній вплив на результати розгляду господарськими судами справ за участю РФ та осіб-співучасників агресії".

Також Львов заявляє, що нібито пройшов поліграф, за результатами чого "підтвердив відсутність у нього російського паспорту".