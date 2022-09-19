У Верховному суді ініціюють відставку голови Касаційного госпсуду через скандал з громадянством РФ

Судді Касаційного господарського суду Верховного суду ініціюють скликання зборів свої колег задля відставки голови суду Богдана Львова через скандал із виявленням журналістами у нього нібито російського громадянства та незадекларованої квартири у Москві.

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Як повідомила на своїй сторінці у Facebook суддя Олена Кібенко, на загальних зборах, скликаних 19 вересня на 12:00 за ініціативою самого Львова, повідомлення про яке було отримано лише за дві години до зборів, включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові суду обговорювалось, однак включене так і не було.

"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів. Хочемо підкреслити – ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів КГС з дотриманням вимог закону та процедури", - додала вона.

За словами Кібенко, яку підтримав суддя Іван Міщенко, вони не стверджують, що Львов є громадянином РФ або мав там нерухомість, і такі факти мають бути якнайшвидше перевірені компетентними органами, однак самі звинувачення, підкріплені документами, "є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані".

Вона вказала, що сам голова КГС на зустрічі з суддями та працівниками апарату 16 вересня, а також на своїй сторінці у Facebook зазначену інформацію спростував, однак його небажання скласти повноваження голови суду на час розслідування, "залишає єдиний можливий варіант подальших дій – збір підписів за дострокове звільнення його з посади".

"Відповідно до вимог статті 42 закону про судоустрій та статус суддів ми починаємо збір підписів суддів КГС у складі Верховного суду за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови КГС у складі Верховного суду", - повідомила Кібенко.

Збори пропонується скликати на 26 вересня 2022 року на 10:00. Якщо Львова на них звільнять, тоді ж має бути визначений і тимчасово виконуючий обов'язки голови суду. Для ініціювання засідання потрібна підтримка мінімум третини суддів, а для звільнення голови - мінімум половина.

Нагадаємо, що 15 вересня журналісти проекти "Схеми" "Радіо свобода" оприлюднили матеріал, в якому стверджують, що Львов, як і його дружина, є громадянами Росії, а а на дружину та тещу записана двокімнатна квартира на Ленінградському шосе у Москві. Сам суддя прокоментував це ЗМІ, заявивши, що йому потрібно "розібратися" з виявленою ними інформацією.

Однак після виходу публікації він все спростував і навіть звернувся до Державного бюро розслідувань, поскаржившись на оприлюднення нібито недостовірної інформації, яка його дискредитує та "має на меті руйнацію системи державної влади та безпосередній вплив на результати розгляду господарськими судами справ за участю РФ та осіб-співучасників агресії".