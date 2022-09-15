Верховний суд підтвердив законність позбавлення Зеленським громадянства "короля контрабанди" Альперіна

Велика палата Верховного суду 15 вересня відхилила апеляцію громадянина Вадима Альперіна на рішення про законність визнання протиправним та скасування указу президента Володимира Зеленського №161 від 14 квітня 2021 року в частині втрати Альперіним громадянства України.

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Як ідеться у повідомленні суду, раніше позов було Альперіна до Зеленського було відхилено 23 грудня 2021 року Касаційним адміністративним судом, що діє у складі Верховного суда.

КАС тоді дійшов висновку про те, що оскаржуваний указ видано на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, він відповідає критеріям, які визначені в частині 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства.

Також суд урахував рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рамадан проти Мальти" (заява №76136/12), у якому йдеться про те, що припинення державою громадянства особи з підстав, визначених законом, внаслідок набуття громадянства іншої держави у цій справі не є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначене рішення позивач через своїх адвокатів оскаржив у Великій палаті, а та за результатами розгляду скарги залишила її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції – без змін.

За даними на сайті самого Верховного суду скаргу в якості адвоката подавала колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Нагадаємо, що 3 квітня 2021 року Зеленський ввів у дію санкції проти 10 осіб, які були маркеровані як контрабандисти. Серед них були, зокрема, Альперін та Олександр Єрімічук. 21 квітня санкції були накладені ще на 13 осіб, зокрема на Араїка Амірханяна.

Після цього ЗМІ повідомляли, що президент також позбавив українського громадянства тих підсанкційних "контрабандистів", що мали також інше громадянство. Так, зазначалося, що Альперін має паспорт Ізраїля, Амірханян — Вірменії, а Єрімічук — Румунії.

Через майже півтора роки, 8 вересня 2022 року, Зеленський заявив, що "на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення" про припинення українського громадянства підсанкційних осіб з числа контрабандистів, не назвавши конкретних імен.

Раніше у той день Служба безпеки України відзвітувала, що в рамках спецоперації проведела 23 обшуки та припинила незаконну співпрацю посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до зазначеного вище санкційного списку контрабандистів від 21 квітня 2021 року.

Спецслужба при цьому заявила, що встановила, що три особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське, тому й ініціювала припинення у них громадянства України. Підкреслимо при цьому, що в додатку до відповідного рішення Ради нацбезпеки та оборони зі списком підсанкційних осіб згаданий Амірханян вже був зазначений саме як громадянин Вірменії.

Натомість ані СБУ, ані Зеленський не прояснили, коли саме було прийнято рішення про позбавлення громадянства осіб з другої частини списку. Однак оскаржуваний указ, в якому фігурує Альперін як фігурант першого санкційного списку, був датований саме 14 квітня 2021 року.