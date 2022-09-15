Верховный суд подтвердил законность лишения Зеленским гражданства "короля контрабанды" Альперина

Большая палата Верховного суда 15 сентября отклонила апелляцию гражданина Вадима Альперина на решение о законности признания противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского №161 от 14 апреля 2021 года в части утраты Альпериным гражданства Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении суда, ранее иск Альперина к Зеленскому был отклонен 23 декабря 2021 года Кассационным административным судом, действующим в составе Верховного суда.

КАС тогда пришел к выводу, что обжалуемый указ был издан на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, а также отвечает критериям, определенным в части 3 статьи 2 Кодекса административного судопроизводства.

Также суд учел решение Европейского суда по правам человека по делу "Рамадан против Мальты" (заявление №76136/12), в котором говорится, что прекращение государством гражданства лица по основаниям, определенным законом, вследствие приобретения гражданства другого государства по этому делу не является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Указанное решение истец через своих адвокатов обжаловал в Большой палате, а та по результатам рассмотрения жалобы оставила ее без удовлетворения, а обжалуемое решение суда первой инстанции – без изменений.

По данным на сайте самого Верховного суда, жалобу в качестве адвоката подавала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Напомним, что 3 апреля 2021 года Зеленский ввел в действие санкции против 10 человек, маркированных как контрабандисты. Среди них были, в частности, Альперин и Александр Еримичук. 21 апреля санкции были наложены еще на 13 человек, в том числе на Араика Амирханяна.

После этого СМИ сообщали, что президент также лишил украинского гражданств тех подсанкционных "контрабандистов", кто также имел другое гражданство. Так, отмечалось, что у Альперина есть паспорт Израиля, у Амирханяна — Армении, а у Еримичука — Румынии.

Спустя почти полтора года, 8 сентября 2022 года, Зеленский заявил, что "на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение" о прекращении украинского гражданства подсанкционных лиц из числа контрабандистов, не назвав конкретных имен.

Ранее в тот день Служба безопасности Украины отчиталась, что в рамках спецоперации провела 23 обыска и прекратила незаконное сотрудничество должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в указанный выше санкционный список контрабандистов от 21 апреля 2021 года.

Спецслужба при этом заявила, что установила, что три человека из этого списка имеют российское гражданство, а один человек – румынское, поэтому и инициировала прекращение их гражданства Украины. Подчеркнем при этом, что в приложении к соответствующему решению Совета нацбезопасности и обороны со списком подсанкционных лиц упомянутый Амирханян уже был указан как гражданин Армении.

При этом ни СБУ, ни Зеленский не прояснили, когда именно было принято решение о лишении гражданства лиц из второй части списка. Однако обжалуемый указ, в котором фигурирует Альперин как фигурант первого санкционного списка, был датирован именно 14 апреля 2021 года.