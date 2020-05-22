С "крестного отца украинской контрабанды" сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не продлил действие обязанностей одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в организации злоупотреблений на таможне.

Такую информацию сообщили в ВАКС и САП, передает "Слово и Дело".

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"21 мая следственный судья ВАКС оставил без удовлетворения ходатайства прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена (Альперина — Delo.ua), подозреваемого в злоупотреблениях на таможне. Полный текст данного решения будет доступен 26 мая", — сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

По ее словам, позднее Антикорсуд обнародует разъяснения этого решения судьи.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечают, что после того как Альперин заплатил залог и вышел из СИЗО, он носил электронный браслет и не мог общаться с другими фигурантами.

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Теперь, как пишет ЦПК, Альперина "держит" только залог.

"Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", — отмечают в ЦПК.

В то же время, в САП не согласны с таким решением. По мнению прокуратуры, решение о продлении обязанностей Альперина до 23 мая не прекращалось, несмотря на решение суда о взыскании 35 млн грн залога одесского бизнесмена и увеличение размера нового залога.

"Прекращение действия указанного постановления о продлении действия процессуальных обязанностей до 23 мая, как об этом утверждал защитник, должно было бы иметь конкретное основание — или положение закона, по которому изменение размера залога прекращает процессуальные обязанности, или другое судебное решение. КПК Украины таких норм не содержит, что же касается решения апелляционной палаты ВАКС в этом деле, то в ней о прекращении или изменении обязанностей подозреваемого даже не упоминалось. Наоборот, в постановлении АП ВАКС прямо отмечено, что ею только изменено (увеличено) размер залога", — утверждают в САП.

Как заявил прокурор САП Роман Сымкив, они будут подавать ходатайство о новом возложении обязанностей на Альперина.

Напомним, одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой были задержаны 10 человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по статьям Уголовного кодекса создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебными полномочиями.

До этого президент Владимир Зеленский назвал Альперина "одним из крестных отцов украинской контрабанды" и обещал вознаграждение тем, кто поможет его найти.