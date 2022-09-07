Зеленский лишил украинского гражданства подсанкционных контрабандистов, имевших второй паспорт

Президент Владимир Зеленский заявляет, что принял решение о прекращении украинского гражданства лиц, против которых Украина ввела санкции как "контрабандистов" и у которых было еще и другое гражданство. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, похвалив также последнюю спецоперацию Службы безопасности Украины.

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"Сегодня важная операция проведена СБУ - по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории нашего государства. Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут", - заявил президент.

По его словам, должностные лица таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия.

"А относительно тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц", - добавил Зеленский.

Напомним, что 4 апреля 2021 года он ввел в действие санкции против 10 человек, которые были маркированы как контрабандисты. После этого СМИ сообщали, что президент также лишил украинского гражданства фигурантов этого списка Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука. Так, отмечалось, что у Альперина есть паспорт Израиля, у Амирханяна — Армении, а у Еримичука — Румынии.

7 сентября СБУ сообщила, что в рамках спецоперации провела 23 обыска и прекратила незаконное сотрудничество должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в вышеуказанный санкционный список контрабандистов.

"Также СБУ установила, что три человека из этого списка имеют российское гражданство, а один - румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение у них гражданства Украины", - говорилось в сообщении.

По данным спецслужбы, большинство фигурантов списка, стремясь обойти ограничения, продолжали противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц. В настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, отстранены от занимаемых должностей.