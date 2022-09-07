Зеленський позбавив українського громадянства підсанкційних контрабандистів, що мали другий паспорт

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ухвалив рішення про припинення українського громадянства осіб, проти яких Україна ввела санкції як "контрабандистів" і які мали ще й інше громадянство. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, похваливши також останню спецоперацію Служби безпеки України.

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"Сьогодні важливу операцію проведено СБУ – щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють", - заявив президент.

За його словами, посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

"А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 4 квітня 2021 року він ввів у дію санкції проти 10 осіб, які були маркеровані як контрабандисти. Після цього ЗМІ повідомляли, що президент також позбавив українського громадянства фігурантів цього списку Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука. Так, зазначалося, що Альперін має паспорт Израиля, Амірханян — Вірменії, а Єрімічук — Румунії.

7 вересня СБУ повідомила, що в рамках спецоперації проведела 23 обшуки та припинила незаконну співпрацю посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до зазначеного вище санкційного списку контрабандистів.

"Також СБУ встановила, що три особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України", - йшлося у повідомленні.

За даними спецслужби, більшість фігурантів списку, прагнучи обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, відсторонені від займаних посад.