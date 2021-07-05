СБУ добилась блокировки активов всех 174 компаний, попавших под санкции из-за контрабанды

Служба безопасности Украины обеспечила блокировку активов 174 юридических лиц, вошедших в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны за причастность, как заявлялось, к контрабанде. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В частности, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти — остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

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При этом в СБУ подчеркивают, что именно она подала предложения СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в рамках борьбы с системной контрабандой.

В целом за первое полугодие по материалам СБУ наложено 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны оплатить в госбюджет, составила 1,08 млрд грн.

Спецслужба изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в рамках 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды оказались, в частности, оружие, запрещенные вещества, древесина и культурные ценности.

Кроме того, СБУ разоблачила членов преступной организации, занимавшихся незаконным приобретением, добычей, переработкой и сбытом янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии.

В ходе проведенных 67 обысков в Киеве, Ровенской и Киевской областях изъято более 1 тонны янтаря-сырца; почти 500 кг готовых изделий из янтаря; оборудование для обработки; наличные 130 тысяч долларов США и 30 тысяч евро; мобильные терминалы с установленным специальным программным обеспечением для продажи; черновые записи об объемах незаконного бизнеса и клиентов; 40 мотопомп с пожарными рукавами и две единицы автотранспорта.

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебных расследования. 40 лицам сообщено о подозрении.

В частности, сообщается о подозрении исполняющему обязанности начальника Восточной таможни, начальнику управления обеспечения противодействия таможенным правонарушениям этой же таможни, начальнику таможенного поста "Лисичанск" и его заместителю, которые в составе организованной группы наладили систематическое вымогательство и получение взяток от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, за непрепятствование в таможенном оформлении грузов.

Кроме того, сообщено о подозрении трем работникам одного из пограничных пунктов Житомирского пограничного отряда, которые "крышевали" незаконную переправку сигарет из Беларуси. Продукцию ввозили в Украину через так называемую "зеленую границу" в Сарненском районе Ровенской области.

Отмечается, что с начала 2021 года судебные приговоры получили десять должностных лиц Государственной пограничной службы, таможенных и контролирующих органов.

Напомним, 2 апреля СНБО решил ввести санкции в отношении 79 юридических, а также против десяти физических лиц, которые были названы главными украинскими контрабандистами. Президент Владимир Зеленский ввел это решение в силу 3 апреля.

В свою очередь второй пакет санкций — против 13 физлиц и 95 юрлиц — было решено применить 15 апреля, а Зеленский одобрил это указом от 21 апреля.