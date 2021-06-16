Тендерная блокада: как подсанкционный Араик Амирханян включил в АМКУ турборежим

Одиозный предприниматель Араик Амирханян, который с апреля пребывает под персональными экономическими санкциями, введенными указом Президента Владимира Зеленского, устроил настоящую "бомбардировку" Антимонопольного комитета жалобами с целью блокирования "Большого строительства". Общий объем жалоб уже составил порядка 6 млрд грн. на 10 объектах. Всего же компании Амирханяна хотят заморозить тендеров на 9,5 млрд грн.

Токсичный Араик

В мифологии многих народов есть известная легенда о птице Феникс, которая через каждые 500 лет умирала под палящими лучами солнца, а затем возрождалась из пепла вновь молодой и полной сил. На рынке дорожного строительства такой Феникс — это фирмы предпринимателя Араика Амирханяна. Он известен как главный "тендерный тролль", а также фигурант многочисленных уголовных производств, связанных не только с растратой средств и некачественными дорогами, но и с финансированием терроризма и контрабандой.

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И если Феникс в Греции питался бальзамом и смолой, то "феникс" дорожный "питается", очевидно, битумом и бетоном. Недавно одна из компаний Амирханяна, ранее известная как "Дорлидер" — вдруг возродилась на рынке публичных закупок дорожно-строительных работ под именем "Пивденьдортех". Причем случилось это сразу после того, как против Амирханяна ввел персональные санкции Совет национальной безопасности и обороны.

Предпринимателя лишили украинского гражданства, ему заблокировали активы, запретили движение капиталов, аннулировали лицензии на строительную деятельность для его компаний и спецразрешения на недропользование, запретили участвовать в приватизации и аренде госимущества, запретили работать с ценными бумагами, увеличивать уставные фонды предприятий и операции с интеллектуальной собственностью. Фактически для любого банка или контрагента токсичнее партнера, чем Араик Амирханян еще нужно поискать.

Тем не менее, компания "Пивденьдортех" (код ЕГРПОУ 32863396), которая не вела деятельность с 2016 года, и которую Антимонопольный комитет сам признавал участником всевозможных сговоров с другими компаниями Амирханяна, вдруг — как Феникс ожила и стала активно подаваться на различные торги.

По данным системы Prozorro, с конца апреля и по состоянию на средину июня компания фигурирует в качестве участника в нескольких десятках тендеров на общую сумму порядка 9,5 млрд грн.

При этом ни по одному из публичных торгов "перерожденное" предприятие Амирханяна не подает документов, которые бы доказывали соответствие ее даже самым базовым требованиям. В частности, речь идет о подтверждении достаточного количества дорожной техники, квалифицированного персонала, опыта работы на больших объектах (а подается компания исключительно на объекты "Большого строительства", где нужен опыт выполнения масштабных проектов; откуда ему взяться, если фирма не работала с 2016 года). Компания также не предоставляет базовой банковской гарантии, что является обязательным условием для выполнения работ на такого рода объектах. Ну и вишенка на торте — у компании даже в открытых источниках "пробивается" налоговый долг на 15 млн грн., а фирмам с такими долгами перед бюджетом участвовать в публичных закупках вообще не положено.

АМКУ на подтанцовке

Зачем же компания идет на участие в тендерах, если у нее столь явные нарушения и заведомо непроходная позиция. Ответ кроется в самой природе тендерного троллинга: суть манипуляции состоит в том, чтобы получить статус участника торгов и с этой площадки иметь возможность обжаловать тендерную документацию, действия заказчика строительства, поданные конкурентами документы. В общем, делать все, чтобы тендер не состоялся в срок. Ведь после того, как коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб от участников публичных торгов, начинает процесс изучения вопроса, закупка товаров, работ и услуг фактически "подвисает" на 2-3 месяца.

СМИ уже неоднократно писали о том, что Амирханян умело находит "подходы" к членам коллегии независимо от состава комитета и даже от того, какая политическая сила сейчас находится при власти. Его "аргументы" действуют одинаково и на "правильных" с точки зрения экспертного сообщества госуполномоченных, и на тех, в чьей чистоплотности есть большие сомнения. Например, в помощи Амирханяну была ранее замечена Агия Загребельская, а в нынешнем составе комитета — Наталья Буроменская и Ольга Музыченко.

Однако сегодня, когда лично сам предприниматель и ряд его других компаний находятся под прямыми экономическими санкциями со стороны СНБО и Президента Зеленского, даже принятие жалоб к рассмотрению (без каких-либо на то оснований, поскольку "Пивденьдортех" не соответствует даже минимальным критериям подрядчика) — это фактически плевок в лицо и главе государства, и Совбезу, и всей системе дорожных закупок.

По состоянию на 16 июня АМКУ уже удовлетворил как минимум 4 жалобы компании Амиханяна, заблокировав таким образом капитальный ремонт дороги Кропивницкий — Платоново в Николаевской области (76 — 119 км) (здесь и здесь), текущий средний ремонт 10 км дороги Херсон — Новая Каховка — Геническ прямо на подъездах к Херсону, а также дороги Федоровка — Рыбаковка — База отдыха "Луговое" (25 км в Николаевской области). Общая сумма работ, которые заблокированы "благодаря" действиям АМКУ и компании Амирханяна — 3,2 млрд грн. Будучи отклоненным от участия в тендерах, "Пивденьдортех", тем не менее, обжаловал участие других компаний в закупках, условия закупки, допуск конкурентов к аукциону.

На очереди — рассмотрение еще 5 жалоб на общую сумму еще порядка 3 млрд грн. Речь о текущем среднем ремонте на участках 76 — 134 км автодороги Благовещенское — Николаев, подъездах к аэропорту "Херсон", ряде участков на дороге Высокополье — Большая Александровка — Берислав (Николаевская область) (например, тендеры 1, 2, 3).

Очевидно, что продолжение такой "попустительской" практики со стороны Антимонопольного комитета и его "тендерных" коллегий будет способствовать дальнейшему блокированию тендеров "Большого строительства" и в других регионах. Ведь не секрет, что в 2018-2019 годах, по оценкам экспертов, компании Амирханяна "Полтавабудцентр" и "Миколаївбудцентр" подали более 500 жалоб в полутора десятке регионов — из которых 80% были удовлетворены. Объемы блокирования оцениваются в миллиарды гривень нераспределенных денег на дорожное строительство, неотремонтированных дорог и мостов, десятки и сотни дополнительных часов, проведенных водителями за рулем вместо того, чтобы быстро и комфортно по обновленным магистралям попасть из точки А в точку Б.

Участники рынка и эксперты отрасли уверены, что необходимо рассмотреть вопрос о введении критерия на уровне системы Prozorro или квалификационных условий проведения закупки на стороне заказчика, по которому причастные к фигурантам санкционных списков компании не могли бы ни под каким "соусом" участвовать в дорожных — и каких-либо других — тендерах, которые предполагают распределение средств налогоплательщиков. Кроме того, безусловным для принятия АМКУ жалоб даже к рассмотрению должно стать императивное соответствие хотя бы базовым квалифкритериям заказчика.

Без подобных трансформаций регуляторного поля компании Амирханяна будут бесконечно "возрождаться из пепла" под все новыми именами и будут продолжать заниматься деструктивным троллингом, какими бы суровыми не выглядели санкции Владимира Зеленского и СНБО.