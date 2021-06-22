На Луганщине дельцы переправили из России партию нелегальных сигарет на сумму 5,8 млн грн

В Луганской области группа злоумышленников пыталась переправить из России через украинскую границу партию нелегальных табачных изделий на сумму 5,8 млн грн. Об этом рассказали в Государственной фискальной службе.

Там сообщили, что указанные граждане путем контрабандных действий хотели перевезти в страну сигареты неустановленного производителя с отсутствующими марками акцизного налога и без необходимой маркировки, соответствующей действующему законодательству Украины.

"Табачные изделия находились в специализированном грузовом автомобиле самосвал ЗИЛ, которым управлял один из фигурантов дела", — поделились подробностями происшествия фискалы.

Они отметили, что при осмотре автомобиля правоохранители и военные обнаружили 193 коробки с табачными изделиями. Всего в них находилось 96,5 тысяч пачек сигарет.

При этом, как отмечают в ГФС, злоумышленники в своих объяснениях подтвердили факт незаконной транспортировки табачных изделий. На данный момент открыто и продолжается досудебное расследование дела.

Напомним, ранее сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве совместно со столичной прокуратурой провели обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Следственные действия прошли в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту и реконструкции путепроводов на сумму свыше 30 млн грн