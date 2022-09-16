В Україні запровадять кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію: Кабмін погодив законопроєкт

Кабінет міністрів під час засідання 16 вересня погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію. Тепер його мають передати на розгляд Верховної Ради.

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Про це в своєму Facebook повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Російська влада незаконно змушує українців отримувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, але міжнародне право не передбачає дієвих заходів для протидії цьому. Верещук зазначає, що закон, проєкт якого ухвалив уряд, необхідно було б прийняти ще 2014 році, але цього не сталося.

Міністр повідомила основні тези законопроєкту про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію:

держслужбовці за отримання російського паспорту будуть позбавлені волі (засуджені) на строк від 10 до 15 років;

за пропаганду ворожого громадянства передбачається ув'язнення на строк від 5 до 8 років;

за насильне примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років;

створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Цей законопроєкт розробляли за участі фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства реінтеграції окупованих територій, правозахисників та депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, наприкінці травня в Офісі президента України заявляли, що будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях є юридично безглуздими та безперспективними.

В Європейському союзі, в свою чергу, заявили, що не визнають російських паспортів, виданих мешканцям окупованих територій України, та засудили спроби країни-агресора насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області, констатувавши, що це є порушенням міжнародного права.