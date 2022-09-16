В Украине введут уголовную ответственность за принудительную российскую паспортизацию: Кабмин согласовал законопроект

Кабинет министров во время заседания 16 сентября согласовал законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию. Теперь его должны передать на рассмотрение Верховной Рады.

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Об этом в Facebook сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Российские власти незаконно заставляют украинцев получать российские паспорта на временно оккупированных территориях, но международное право не предусматривает действенных мер по противодействию этому. Верещук отмечает, что закон, проект которого согласовало правительство, необходимо было бы принять еще в 2014 году, но этого не произошло.

Министр сообщила основные тезисы законопроекта об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию:

госслужащие за получение российского паспорта будут лишены свободы (осуждены) сроком от 10 до 15 лет;

за пропаганду вражеского гражданства предусматривается заключение сроком от 5 до 8 лет;

насильственное принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет;

создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

"Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов враждебной паспортизации и их приспешников . В этом числе наказанию подлежат российские граждане, которые занимались незаконной паспортизацией на территории Украины ", - отметила глава Минреинтеграции.

Этот законопроект разрабатывался с участием специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства реинтеграции оккупированных территорий, правозащитников и депутатов Верховной Рады.

Напомним, в конце мая в Офисе президента Украины заявляли, что любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны.

В Европейском союзе, в свою очередь, заявили, что не признают российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Украины, и осудили попытки страны-агрессора насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области, констатировав, что это является нарушением международного права.