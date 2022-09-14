Законопроект о криминализации получения паспорта РФ чиновниками уже готов – МинВОТ

При участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства реинтеграции оккупированных территорий, правозащитников и депутатов Верховной Рады уже подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение должностными лицами российских паспортов.

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Как говорится в сообщении МинТОТ, в документ заложена формулировка относительно "приобретения гражданства и/или получения паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены".

Кроме того, будет предлагаться введение уголовной ответственности за пропаганду, публичные призывы или принуждение к такому получению российского гражданства, а также за ограничение прав людей, не получивших гражданство или паспорт государства-агрессора.

При этом пока не уточняется ни кто будет инициатором законопроекта – Кабинет министров или кто-то из депутатов, ни какая именно ответственность им предусматривается. Также пока не уточняется буквально касается ли ответственность именно периода и мест оккупации Россией соответствующей территории, или речь пойдет обо всех чиновниках.

"Минреинтеграции в который раз напоминает: международное гуманитарное право запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику. Враждебная паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации – абсолютно неправомерны и противозаконны", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве считают оправданным получение российского паспорта на оккупированных территориях в случае, когда человек с помощью этого "документа" будет пытаться через Россию и третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию. Однако о том, что это касается фигурантов разработанного законопроекта, речь не идет.

Напомним, что ранее руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук заявляла, что представители власти обсуждают вопрос введения уголовной ответственности за получение российского паспорта, однако не сообщала никаких других подробностей.

Отметим также, что в конце мая в офисе президента Украины заявляли, что любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны.

В Европейском союзе, в свою очередь, заявили, что не признают российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Украины, и осудили попытки страны-агрессора насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области, констатировав, что это является нарушением международного права.

Перед этим президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о применении упрощенного порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств.

В то же время уже 11 июля Путин решил расширить действие такого упрощенного порядка уже на всех лиц, постоянно проживающих в Украине. Отметим, что этому предшествовало начало действия визового режима для граждан РФ с 1 июля.

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