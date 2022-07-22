Украинские власти обсуждают криминализацию получения гражданства России - Верещук

На закрытом совещании 22 июля представители власти обсуждали вопрос введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, добавив, что сейчас идет разработка соответствующего законопроекта.

"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – написала она.

По словам Верещук, в этом вопросе можно "долго и сложно" дискутировать на тему юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации, однако здесь есть и другая сторона.

"Не будем забывать: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено", - заявила она.

Напомним, что в конце мая в Офисе президента Украины заявляли, что любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны.

В Европейском союзе, в свою очередь, заявили, что не признают российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий Украины, и осудили попытки страны-агрессора насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области, констатировав, что это является нарушением международного права.

Перед этим президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о применении упрощенного порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств.

При этом уже 11 июля Путин решил расширить действие такого упрощенного порядка уже на всех лиц, постоянно проживающих в Украине. Отметим, что этому предшествовало начало действия визового режима для граждан РФ с 1 июля. Примечательно, однако, что за первую неделю ни один россиянин не захотел легально посетить Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com