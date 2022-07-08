Жоден росіянин не подав заявку на отримання української візи

З початку дії з 1 липня візового режиму з Росією громадяни країни-агресора не зверталися за отриманням документа.

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На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Дуже показовий момент: за сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який подався б на отримання української візи", - зазначив Кулеба.

За його словами, росіяни дзвонили понад сто разів у МЗС, посольства України в різних країнах із проханням пояснити їм правила отримання дозволу на в'їзд до України.

Кулеба наголосив, що відсутність заявок на отримання візи від росіян демонструє рівень відносин між народами Росії та України.

Зазначимо, з 1 липня 2022 року почало діяти рішення Кабінету міністрів України про припинення безвізових поїздок для росіян. Безвізовий режим між Україною та РФ діяв із 1997 року.

Росіяни можуть оформити візи в компетентних центрах компанії VFS Global у восьми містах РФ: Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Також це можна зробити у третіх країнах.

При цьому в МЗС України наголосили, що наявність візи не гарантує, що громадянина РФ пропустять через кордон, остаточне рішення прийматимуть співробітники прикордонної служби.