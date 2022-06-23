В МИД рассказали, где россияне смогут получить визу для въезда в Украину

С июня гражданам РФ для въезда в Украину необходимо иметь визу, оформить и получить документ россияне смогут в визовых центрах внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По состоянию на конец июня VFS Global есть в следующих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Решение выдавать визы через VFS Global было принято в связи с тем, что украинские посольства и консульства в РФ прекратили свою деятельность.

"Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах по сотрудничеству с украинскими компетентными органами", — уточнили в МИД, добавив, что наличие у иностранца украинской визы не гарантирует ему въезд в Украину.

Отметим, что окончательно решение о разрешении на пересечение границы принимает Госпогранслужба во время въезда иностранца в Украину.

Уточняем, что россияне могут оформить визу для въезда в Украину в третьих странах, сделать это можно в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в этих странах.

Напомним, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин.

Это произошло по инициативе Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции.