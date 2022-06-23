Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.

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Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается. что правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел о продлении положения о невыдаче виз и разрешений на проживание россиянам и белорусам.

Запрет будет действовать до конца марта 2023 года.

Решение призвано защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.

Также этим решением правительство решило оказать давление на РФ и Беларусь, которая поддерживает Кремль в войне против Украины.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

Напомним, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин.

Это произошло по инициативе Владимира Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции.