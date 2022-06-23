Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается. что правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел о продлении положения о невыдаче виз и разрешений на проживание россиянам и белорусам.

Запрет будет действовать до конца марта 2023 года.

Решение призвано защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.

Также этим решением правительство решило оказать давление на РФ и Беларусь, которая поддерживает Кремль в войне против Украины.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

Напомним, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин. 

Это произошло по инициативе Владимира Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции. 

Автор:
Светлана Манько