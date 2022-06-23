Чехія не видаватиме візи росіянам та білорусам

Чехія не видаватиме росіянам та білорусам візи та дозвіл на проживання до кінця березня 2023 року. Таке рішення ухвалив уряд республіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Зазначається, що уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо продовження положення про невидачу віз та дозволів на проживання росіянам та білорусам.

Заборона діятиме до кінця березня 2023 року.

Рішення покликане захистити зовнішньополітичні інтереси та забезпечити безпеку Чехії.

Також цим рішенням уряд вирішив чинити тиск на РФ та Білорусь, яка підтримує Кремль у війні проти України.

Повідомляється, що виняток становлять гуманітарні візи. Крім того, рішення не торкнеться росіян і білорусів, які вже мають дозвіл на проживання та бажаючих його продовжити, а також членів сімей іноземців з дозвілом на проживання в Чехії.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року Україна вводить візовий режим в'їзду громадян РФ. Відповідне рішення вже ухвалив Кабмін.

Це сталося з ініціативи Володимира Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.