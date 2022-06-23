У МЗС розповіли, де росіяни зможуть отримати візу для в'їзду в Україну

З червня громадянам РФ для в'їзду в Україну необхідно мати візу, оформити та отримати документ росіяни зможуть у візових центрах зовнішнього постачальника послуг (компанія VFS Global) у восьми російських містах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Станом на кінець червня VFS Global є в наступних російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Рішення видавати візи через VFS Global було ухвалено у зв'язку з тим, що українські посольства та консульства в РФ припинили свою діяльність.

"Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами", - уточнили в МЗС, додавши, що наявність у іноземця української візи не гарантує йому в'їзд до України.

Зазначимо, що остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймає Держприкордонслужба під час в'їзду іноземця в Україну.

Уточнюємо, що росіяни можуть оформити візу для в'їзду до України у третіх країнах, зробити це можна у закордонних дипломатичних установах України у цих країнах.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року Україна вводить візовий режим в'їзду громадян РФ. Відповідне рішення вже ухвалив Кабмін.

Це сталося з ініціативи Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.