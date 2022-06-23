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У МЗС розповіли, де росіяни зможуть отримати візу для в'їзду в Україну
З червня громадянам РФ для в'їзду в Україну необхідно мати візу, оформити та отримати документ росіяни зможуть у візових центрах зовнішнього постачальника послуг (компанія VFS Global) у восьми російських містах.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Станом на кінець червня VFS Global є в наступних російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Рішення видавати візи через VFS Global було ухвалено у зв'язку з тим, що українські посольства та консульства в РФ припинили свою діяльність.
"Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами", - уточнили в МЗС, додавши, що наявність у іноземця української візи не гарантує йому в'їзд до України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймає Держприкордонслужба під час в'їзду іноземця в Україну.
Уточнюємо, що росіяни можуть оформити візу для в'їзду до України у третіх країнах, зробити це можна у закордонних дипломатичних установах України у цих країнах.
Нагадаємо, з 1 липня 2022 року Україна вводить візовий режим в'їзду громадян РФ. Відповідне рішення вже ухвалив Кабмін.
Це сталося з ініціативи Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.