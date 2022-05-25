Зеленський відповів на петицію про візовий режим для громадян РФ

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію щодо запровадження візового режиму для росіян заявив, що він підтримує цю пропозицію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Дякую всім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії поставлене питання є важливим і нагальним, тому необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян РФ на територію України підтримую", - сказав глава держави.

Президент направив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю листа, в якому доручив опрацювати це питання.

Нагадаємо, петицію зареєстрували 11 лютого, 2 травня вона набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.