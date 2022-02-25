Євросоюз скасував спрощений візовий режим із РФ

З 28 лютого Європейський Союз призупиняє спрощений візовий режим для громадян Російської Федерації.

Як повідомляє ТАРС, тепер громадяни цієї країни не зможуть використати спрощений пакет документів та платити більше за візові заявки.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого глави держав та урядів країн НАТО, а також Фінляндії та Швеції та керівництво Євросоюзу провели онлайн-саміт у зв'язку з нападом Росії на Україну.

У ході зустрічі сторони ухвалили документ, у якому йдеться про порушення російською стороною Основного акту Росія-НАТО про взаємні відносини, співпрацю та безпеку від 1997 року.

Текст ухваленої заяви був опублікований на сайті організації.

У свою чергу генеральний секретар Йєнс Столтенберг, виступивши на брифінгу, підкреслив, зокрема, що цілі Кремля не обмежуються Україною, оскільки раніше РФ зажадала від НАТО укласти угоду про взаємні гарантії безпеки з жорсткими устревами.

Столтенберг зазначив, що ЄС і країни НАТО вже запровадили значні санкції проти Росії, однак вони "мають бути готові зробити більше, навіть якщо це означає, що ми маємо заплатити ціну, тому що ми в цьому надовго".