Ни один россиянин не подал заявку на получение украинской визы

С начала действия с 1 июля визового режима с Россией граждане страны-агрессора не обращались за получением документа.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент: за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - отметил Кулеба.

По его словам, россияне звонили более ста раз в МИД, посольства Украины в разных странах с просьбой объяснить им правила получения разрешения на въезд в Украину.

Кулеба подчеркнул, что отсутствие заявок на получение визы от россиян демонстрирует уровень отношения между народами России и Украины.

Отметим, с 1 июля 2022 года начало действовать решение Кабинета министров Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. Безвизовый режим между Украиной и РФ действовал с 1997 года.

Россияне могут оформить визы в компетентных центрах компании VFS Global в восьми городах РФ: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Также это можно сделать в третьих странах.

При этом в МИД Украины подчеркнули, что наличие визы не гарантирует, что гражданина РФ пропустят через границу, окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы.