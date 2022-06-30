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Бельгия приостанавливает выдачу россиянам туристических виз
Консульство Бельгии в России с 1 июля на неопределенный срок приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе и туристических.
Об этом говорится в сообщении оператора визовых центров VFS Global.
"Из-за не зависящих от него обстоятельств посольство Бельгии сталкивается с ограниченными возможностями для рассмотрения визовых заявлений в течение этого лета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявления на получение краткосрочной визы (т.е. для пребывания в стране менее 90 дней) с 1 июля не будут приниматься. В эту категорию входят и туристические визы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Визовый центр Бельгии будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы и визы для воссоединения семьи от заявителей, которые планируют прибыть в страну до 31 августа.
Напомним, Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.
Отметим, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин.
Это произошло по инициативе Владимира Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции.