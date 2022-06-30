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Категория
Общество
Дата публикации

Бельгия приостанавливает выдачу россиянам туристических виз

Бельгия приостанавливает выдачу россиянам туристических виз

Консульство Бельгии в России с 1 июля на неопределенный срок приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе и туристических.

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Об этом говорится в сообщении оператора визовых центров VFS Global.

"Из-за не зависящих от него обстоятельств посольство Бельгии сталкивается с ограниченными возможностями для рассмотрения визовых заявлений в течение этого лета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления на получение краткосрочной визы (т.е. для пребывания в стране менее 90 дней) с 1 июля не будут приниматься. В эту категорию входят и туристические визы.

Визовый центр Бельгии будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы и визы для воссоединения семьи от заявителей, которые планируют прибыть в страну до 31 августа.

Напомним, Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.

Отметим, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин. 

Это произошло по инициативе Владимира Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции. 

Автор:
Светлана Манько