Бельгія зупиняє видачу росіянам туристичних віз

Консульство Бельгії в Росії з 1 липня на невизначений термін призупиняє видачу короткострокових віз, у тому числі й туристичних.

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Про це йдеться у повідомленні оператора візових центрів VFS Global.

"Через обставини, що не залежать від нього, посольство Бельгії стикається з обмеженими можливостями для розгляду візових заяв протягом цього літа", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заяви на отримання короткострокової візи (тобто для перебування в країні менше 90 днів) з 1 липня не прийматимуться. До цієї категорії входять і туристичні візи.

Візовий центр Бельгії прийматиме заяви лише на студентські візи, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до країни до 31 серпня.

Нагадаємо, Чехія не видаватиме росіянам та білорусам візи та посвідку на проживання до кінця березня 2023 року. Таке рішення ухвалив уряд республіки.

Зазначимо, з 1 липня 2022 року Україна вводить візовий режим в'їзду громадян РФ. Відповідне рішення вже ухвалив Кабмін.

Це сталося з ініціативи Володимира Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.