С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией

С 1 июля 2022 года начало действовать решение Кабинета министров Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. Безвизовый режим между Украиной и РФ действовал с 1997 года.

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Об этом напомнил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в своем Facebook.

"Путешествия без визы – это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И Россия в этот список явно не попадает", - считает Дейнеко.

Россияне могут оформить визы в компетентных центрах компании VFS Global в восьми городах РФ: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Также это можно сделать в третьих странах.

При этом в МИД Украины подчеркнули, что наличие визы не гарантирует, что гражданина РФ пропустят через границу, окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы.

Дейнеко также на этом акцентировал внимание и сказал, что владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы, пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте, отметил глава ГПС.

Визовый режим с РФ ввели по инициативе президента Владимира Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции.