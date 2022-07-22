У владі обговорюють криміналізацію отримання громадянства Росії - Верещук

На закритій міжвідомчій нараді 22 липня представники влади обговорювали питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

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Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, додавши, що наразі йде розробка відповідного законопроєкту.

"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - написала вона.

За словами Верещук, в цьому питанні можна "довго та складно" дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації, однак тут є й інша сторона.

"Не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей. Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено", - заявила вона.

Нагадаємо, що наприкінці травня в Офісі президента України заявляли, що будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях є юридично безглуздими та безперспективними.

В Європейському союзі, в свою чергу, заявили, що не визнають російських паспортів, виданих мешканцям окупованих територій України, та засудили спроби країни-агресора насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області, констатувавши, що це є порушенням міжнародного права.

Перед цим президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про застосування спрощеного порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає в якості незалежних держав.

Натомість вже 11 липня Путін вирішив розширити дію такого спрощеного порядку вже на всіх осіб, що постійно проживають в Україні. Зазначимо, що цьому передував початок дії візового режиму для громадян РФ з 1 липня. Примітно, однак, що за перший тиждень жоден росіянин не захотів легально відвідати Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com