Захватчики создают искусственные очереди, чтобы показать "желающих" получить паспорта РФ

Российская оккупационная администрация Бердянска начала создавать искусственные очереди в местные ЦНАПы, чтобы продемонстрировать вроде бы “желание” местных жителей получить российские паспорта, сообщает Главное управление разведки (ГУР).

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"Всех, кто стоит на учете в военной комендатуре Бердянска, принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы", – говорят в ГУР.

Впрочем, насколько много желающих украинцев получить российские паспорта, хорошо видно на примере Херсона. Когда оккупированном городе начали раздавать российские паспорта, выяснилось, что из всех жителей Херсона за паспортами пришло только 23 человека.

Среди желающих получить российский паспорт оказался коллаборант, а также бывший мэр города Владимир Сальдо. Последний назвал получение паспорта страны-агрессора историческим событием. Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год.

Позже был избран депутатом Верховной Рады от Партии Регионов.