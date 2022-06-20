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Загарбники створюють штучні черги, щоб показати "охочих" отримати паспорти РФ

Загарбники створюють штучні черги, щоб показати "охочих" отримати паспорти РФ
Фото: Слово і Діло

Російська окупаційна адміністрація Бердянська почала створювати штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати начебто «бажання» місцевих жителів отримати російські паспорти, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

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"Всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах, відправляють на громадські роботи", – кажуть в ГУР.

Втім, наскільки багато охочих українців отримати російські паспорти, добре видно на прикладі Херсона. Коли окупованому місті почали роздавати російські паспорти, з'ясувалося, що з усіх жителів Херсона по паспорти прийшло лише 23 особи.

Серед охочих отримати російський паспорт виявився колаборант, а також колишній мер міста Володимир Сальдо. Останній назвав отримання паспорта країни-агресора історичною подією. Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 роки.

Пізніше був обраний депутатом Верховної Ради від Партії Регіонів.

Автор:
Максим Беркаль