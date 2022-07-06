У замглавы Харьковского облсовета есть российский паспорт, - ГБР

Государственное бюро расследований инициировало отстранение замглавы Харьковского облсовета из-за подозрения, что у него может быть паспорт страны-агрессора РФ и налоговый номер, который он якобы получил в 2014 году в оккупированном Крыму.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По оперативной информации, у заместителя председателя Харьковского облсовета имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ведомство обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения должностного лица, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации.

Вопрос отстранения чиновника от должности Харьковский облсовет планирует рассмотреть в ближайшее время.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение в коллаборационной деятельности экс-народному депутату Украины от Партии регионов Игорю Маркову, который был одним из рупоров российской пропаганды.