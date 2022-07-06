Заступник голови Харківської облради має російський паспорт, - ДБР

Державне бюро розслідувань ініціювало усунення заступника голови Харківської облради через підозру, що у нього може бути паспорт країни-агресора РФ та податковий номер, який він нібито отримав у 2014 році в окупованому Криму.

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Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За оперативною інформацією, заступник голови Харківської облради має паспорт громадянина Росії, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, водійські права та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії", — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що відомство звернулося до Харківської обласної ради з метою усунення посадової особи, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема таємної інформації.

Питання усунення чиновника з посади Харківська облрада планує розглянути найближчим часом.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру у колабораційній діяльності екс-народному депутату України від Партії регіонів Ігорю Маркову, який був одним із рупорів російської пропаганди.