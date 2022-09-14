Законопроєкт про криміналізацію отримання паспорта РФ чиновниками вже готовий - МінТОТ

За участі фахівців Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства реінтеграції окупованих територій, правозахисників та депутатів Верховної Ради вже підготовлено законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за отримання посадовцями російських паспортів.

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Як ідеться у повідомленні МінТОТ, у документ закладено формулювання щодо "набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради".

Крім цього, пропонуватиметься запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду, публічні заклики чи примушування до такого отримання російського громадянства, а також за обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

При цьому поки не уточнюється ані хто буде ініціатором законопроєкту - Кабінет міністрів чи хтось з депутатів, ані яка саме відповідальність ним передбачається. Також поки не уточнюється буквально чи стосуватиметься відповідальність саме періоду та місць окупації Росією відповідної території, чи мова йтиме про усіх чиновників.

"Мінреінтеграції вкотре нагадує: міжнародне гуманітарне право забороняє примушувати жителів окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику. Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації – абсолютно неправомірні та протизаконні", - підкреслюється в повідомленні.

Натомість у міністерстві вважають виправданим отримання російського паспорту на окупованих територіях у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагатиметься через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію. Однак про те, що це стосуватиметься фігурантів розробленого законопроєкту, не йдеться.

Нагадаємо, що раніше керівниця Мінреінтеграції Ірина Верещук заявляла, що представники влади обговорюють питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта, однак не повідомляла жодних інших подробиць.

Зазначимо також, що наприкінці травня в Офісі президента України заявляли, що будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях є юридично безглуздими та безперспективними.

В Європейському союзі, в свою чергу, заявили, що не визнають російських паспортів, виданих мешканцям окупованих територій України, та засудили спроби країни-агресора насильно інтегрувати Херсонську та Запорізьку області, констатувавши, що це є порушенням міжнародного права.

Перед цим президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про застосування спрощеного порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає в якості незалежних держав.

Натомість вже 11 липня Путін вирішив розширити дію такого спрощеного порядку вже на всіх осіб, що постійно проживають в Україні. Зазначимо, що цьому передував початок дії візового режиму для громадян РФ з 1 липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com