На Херсонщині окупанти змушують отримувати паспорти РФ родичів викрадених людей "в обмін" на їх свободу

Російські окупанти на Херсонщині посилюють ізоляцію регіону від будь-якої допомоги людям з боку України. Це стосується роботи пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку та доступу до інформації. Також відбувається нав'язування паспортів РФ аж до того, що вимагають у родичів затриманих писати заяви "в обмін" на їхню свободу.

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Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

Він зазначив, що так званий уряд Херсонської області, формування якого окупанти презентували днями, не приховує, що їхня мета - інтеграція регіону до Російської Федерації.

"Не вирішення гуманітарних проблем, які сьогодні існують практично у всіх сферах, а насильницьке поглинання регіону. При цьому доля колабарантів, які поспішили зрадити Україну та свій народ, і запропонували свої послуги загарбникам, незавидна", - написав він.

За його словами, у штатному розкладі військово-цивільної адміністрації окупантів, швидше за все, вже найближчим часом будуть значні зміни. А "використаних" зрадників просто викидатимуть на вулицю, замінюючи їх на залучені кадри з РФ, і цей процес уже почався.

"Паралельно орки посилюють ізоляцію регіону від будь-якої допомоги нашим людям з боку України. Це стосується роботи нашої пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку, доступу до інформації. Паспорти РФ нав'язують скрізь, де тільки можливо. Аж до того, що вимагають у родичів затриманих людей" писати відповідні заяви "в обмін" на їхню свободу", - розповів Соболевський.

Водночас усе це супроводжується найпотужнішою пропагандистською обробкою населення за допомогою ТБ, радіо, Telegram-каналів та друкованих видань. Насамперед, жертвами такого впливу та промивання мізків виявилися пенсіонери, для багатьох із яких сьогодні отримання цього кривавого паспорта та наступних "пенсій" від орків бачиться чи не єдиним способом існування.

"Попри це все, більшість нашого населення відмовляється приймати нав'язуваний насильно російський світ і зберігає патріотичний настрій, хоча умови їхнього життя жахливі, а особисті ризики сьогодні просто зашкалюють", - підсумував заступник голови Херсонської облради.

Нагадаємо, російські окупанти створили на Херсонщині так званий "уряд". Сталося це після приїзду в регіон першого заступника глави адміністрації президента РФ Кирієнка.