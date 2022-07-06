В Херсонской области оккупанты заставляют получать паспорта РФ родственников похищенных людей "в обмен" на их свободу

Российские оккупанты в Херсонской области усиливают изоляцию региона от любой помощи людям со стороны Украины. Это касается работы пенсионной системы, интернет банкинга, связи, доступа к информации. Также происходит навязывание паспортов РФ вплоть до того, что требуют у родственников задержанных писать заявления "в обмен" на их свободу.

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Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

Он отметил, что так называемое правительство Херсонской области, формирование которого оккупанты презентовали на днях, не скрывает, что их цель - интеграция региона в Российскую Федерацию.

"Не решение гуманитарных проблем, которые сегодня существуют практически во всех сферах, а насильственное поглощение региона. При этом судьба коллабарантов, поспешивших предать Украину и свой народ, и предложивших свои услуги захватчикам, незавидна", - написал он.

По его словам, в штатном расписании военно-гражданской администрации оккупантов, скорее всего, уже в ближайшем времени будут значительных изменений. А "использованных" предателей будут просто выкидывать на улицу, заменяя их на привлеченные кадры из РФ, и этот процесс уже начался.

"Параллельно орки усиливают изоляцию региона от любой помощи нашим людям со стороны Украины. Это касается работы нашей пенсионной системы, интернет банкинга, связи, доступа к информации. Паспорта РФ навязывают везде, где только возможно. Вплоть до того, что требуют у родственников задержанных людей писать соответствующие заявления "в обмен" на их свободу", - рассказал Соболевский.

В то же время все это сопровождается мощнейшей пропагандистской обработкой населения с помощью ТВ, радио, Telegram-каналов и печатных изданий. В первую очередь, жертвами такого воздействия и промывки мозгов оказались пенсионеры, для многих из которых сегодня получение этого кровавого паспорта и последующих "пенсий" от орков видится чуть ли не единственным способом существования.

"Несмотря на это все, большая часть нашего населения отказывается принимать навязываемый насильно русский мир и сохраняет патриотический настрой, хотя условия их жизни ужасные, а личные риски сегодня просто зашкаливают", - подытожил зампредседателя Херсонского облсовета.

Напомним, российские оккупанты создали в Херсонской области так называемое "правительство". Произошло это после приезда в регион первого замглавы администрации президента РФ Кириенко.