В Верховном суде инициируют отставку главы Кассационного хозсуда из-за скандала с гражданством РФ

Судьи Кассационного хозяйственного суда Верховного суда инициируют созыв собрания своих коллег для отставки председателя суда Богдана Львова из-за скандала с обнаружением журналистами у него якобы российского гражданства и незадекларированной квартиры в Москве.

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Как сообщила на своей странице в Facebook судья Елена Кибенко, на общем собрании, созванном 19 сентября на 12:00 по инициативе самого Львова, сообщение о котором было получено всего за два часа до собрания, включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии председателю суда обсуждалось, однако включено так и не было.

"На наш взгляд, председатель суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня "с колес", поскольку это прямой конфликт интересов. Хотим подчеркнуть – мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей КХС с соблюдением требований закона и процедуры", – добавила она.

По словам Кибенко, которую поддержал судья Иван Мищенко, они не утверждают, что Львов является гражданином РФ или имел там недвижимость, и такие факты должны быть как можно быстрее проверены компетентными органами, однако сами обвинения, подкрепленные документами, "являются слишком серьезными и не могут быть проигнорированы".

Она указала, что сам председатель КХС на встрече с судьями и работниками аппарата 16 сентября, а также на своей странице в Facebook указанную информацию опроверг, однако его нежелание сложить полномочия председателя суда на время расследования "оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий - сбор подписей за досрочное освобождение его от должности".

"В соответствии с требованиями статьи 42 закона о судоустройстве и статусе судей мы начинаем сбор подписей судей КХС в составе Верховного суда за созыв собрания судей для решения вопроса о досрочном увольнении судьи Богдана Львова с должности председателя КХС в составе Верховного суда", - сообщила Кибенко.

Собрание предлагается созвать на 26 сентября 2022 в 10:00. Если Львова на них уволят, тогда же должен быть определен и временно исполняющий обязанности председателя суда. Для инициирования заседания требуется поддержка минимум трети судей, а для увольнения председателя – минимум половина.

Напомним, что 15 сентября журналисты проекты "Схемы" "Радио свобода" обнародовали материал, в котором утверждают, что Львов, как и его жена, являются гражданами России, а на жену и тещу записана двухкомнатная квартира на Ленинградском шоссе в Москве. Сам судья прокомментировал это СМИ, заявив, что ему нужно "разобраться" с выявленной ими информацией.

Однако после выхода публикации он все опроверг и даже обратился в Государственное бюро расследований, пожаловавшись на обнародование якобы недостоверной информации, дискредитирующей его и "имеющей целью разрушение системы государственной власти и непосредственное влияние на результаты рассмотрения хозяйственными судами дел с участием РФ и лиц-соучастников агрессии".