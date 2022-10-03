Суддю Богдана Львова з російським громадянством не звільнили. Не вистачило одного голосу

Сьогодні, 3 жовтня, судді прийняли рішення не звільняти з посади голову Касаційного господарського суду (КГС) у складі Верховного Суду (ВС), у якого підтвердилась наявність російського громадянства, повідомляє Центр протидії корупції.

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"Богдана Львова не звільнили з посади голови КГС. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд", – йдеться в повідомленні ЦПК.

Згідно з інформацією ЦПК, у голосуванні, яке було таємним, брали участь 39 осіб із 40 присутніх.

"За звільнення проголосувала 21 особа, проте для рішення був потрібен ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих, хто працює, а це 43 особи)", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ВС повідомив, що за результатами перевірки СБУ встановлено російське громадянство голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судді Богдана Львова.