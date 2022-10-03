Судью Богдана Львова с российским гражданством не уволили. Не хватило одного голоса

Сегодня, 3 октября, судьи приняли решение не увольнять с должности председателя Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного Суда (ВС), у которого подтвердилось наличие российского гражданства, сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Богдана Львова не освободили от должности главы КГС. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд", – говорится в сообщении ЦПК.

Согласно информации ЦПК, в голосовании, которое было тайным, участвовало 39 человек из 40 присутствующих.

"За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения потребовался еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 человека)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВС сообщил, что по результатам проверки СБУ установлено российское гражданство главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда судьи Богдана Львова.