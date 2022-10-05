Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда из-за российского гражданства

В соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" Председатель Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 05 октября 2022 года Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного суда.

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Об этом сообщила пресс-служба суда.

Львов отчислили на основании информации Службы безопасности Украины, в которой подтверждается наличие у него гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ, что согласно действующему законодательству является основанием для прекращения полномочий судьи.

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного суда и всех его судей", - прокомментировал Князев.

Львов отрицает наличие у него российского паспорта, однако, как отметил Князев, его действия и сама ситуация серьезно вредят авторитету Верховного суда.

"И даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблемы его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личности полномочий, в то же время создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и Председателя КГС ВС", - отметил председатель Верховного суда.

Отметим, что на заседании 3 октября судьи приняли решение не увольнять с должности Львова, потому что тогда не хватило одного голоса для принятия противоположного решения.

До того, как СБУ подтвердила, что у него есть российское гражданство, журналисты проекта "Схемы" "Радио свобода" обнародовали материал, в котором говорилось, что Львов, как и его жена, являются гражданами России, а на жену и тещу записана Двухкомнатная квартира на Ленинградском шоссе в Москве. Сам судья прокомментировал это СМИ, заявив, что ему нужно "разобраться" с выявленной ими информацией.

Впоследствии он обратился в Государственное бюро расследований, пожаловавшись на обнародование якобы недостоверной информации, дискредитирующей его и "имеющей целью разрушение системы государственной власти и непосредственное влияние на результаты рассмотрения хозяйственными судами дел с участием РФ и лиц-соучастников агрессии".

Также Львов заявляет, что якобы прошел полиграф, по результатам чего "подтвердил отсутствие у него российского паспорта".