Верховний Суд оскаржить поновлення на посаді судді Богдана Львова

Верховний Суд не погоджується із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і має намір оскаржити його в апеляційному порядку.

Про це повідомили у Верховному Суді.

"Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано... Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - написано в повідомленні.

Зазначимо, що 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо адміністративного позову судді Богдана Львова, частково скасувавши та визнавши протиправним наказ Голови Верховного Суду про його відрахування зі штату.

КОАС також зобов'язав Верховний Суд зарахувати Львова назад до складу Касаційного господарського суду та виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Рішення Київського окружного адміністративного суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана. У випадку подання апеляції рішення набуде законної сили після вирішення апеляційною інстанцією.

Справа судді Львова

Восени 2022 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Росії. Тодішній голова Верховного Суду, Всеволод Князєв, звернувся до СБУ для перевірки інформації.

Наступного дня Вища рада правосуддя заявила, що суддя може мати лише громадянство України, а будь-яка інша інформація є підставою для припинення повноважень. 19 вересня пройшли збори суддів Касаційного господарського суду, де вирішувалась питання про довіру Львову. Рішення не підтримали, але Князєв призупинив доступ судді до державної таємниці.

Після розголошення, Князєв відрахував Львова зі штату. Це було зроблено на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ.

Богдан Львов заперечує те, що він має російське громадянство і подав позов до суду з вимогою скасувати своє виключення та негайно поновити його на посаді судді.

В грудні 2023 року стало відомо, що Державна міграційна служба зупинила розгляд питання про позбавлення Львова громадянства України. Причини такого рішення невідома – у відомстві послалися на "конфіденційність" інформації.