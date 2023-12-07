Верховний суд скасував вирок екснардепу Сольвару за компенсацію готелю за наявності житла в Києві: яка причина

Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного суду скасувала вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару за незаконне отримання компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла.

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При цьому призначено новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції. Таке рішення було ухвалено 27 листопада й опубліковано 6 грудня. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що за даними слідства, Сольвар приховав отримання у спадщину квартири у Києві, не відмовившись від компенсації за винайм житла в столиці. Через це з державного бюджету йому було незаконно сплачено 361,5 тисячі гривень компенсацій.

Виявилося, що спадок він отримав на початку березня 2017 року, але лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, відмовився від отримання коштів за проживання в готелі.

За ці півтора року якраз і "набігла" зазначена сума. Ексдепутату інкримінували частину 2 статті 364 Кримінального кодексу, яка сформульована як "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

14 червня 2021 року Вищий антикорупційний суд визнав Сольвара невинуватим у цьому, дійшовши, однак, висновку, що з його боку мало місце шахрайство у особливо великих розмірах. При цьому самостійно змінити кваліфікацію злочину суд не міг та вказав, що це мав зробити прокурор.

22 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок та винесла новий, відповідно до якого Сольвару було призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на один рік та зі штрафом у 8500 гривень.

Натомість судді ККС у нинішньому рішенні вказують, що Національне антикорупційне бюро кваліфікувало дії Сольвара саме як "зловживання владою", і відповідно сторона захисту доводила у суді відсутність у діях екснардепа складу саме зловживання владою, в чому його в результаті було визнано невинуватим.

Апеляційна ж інстанція вирішила, що сукупність наведених обставин дає підстави вбачати ознаки саме зловживання службовим становищем. Думка ж ККС полягає в тому, що йшлося саме про зловживання владою, і АП ВАКС має переглянути своє рішення, врахувавши цю позицію.