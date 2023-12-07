Верховный суд отменил приговор экс-нардепу Сольвару за компенсацию гостиницы при наличии жилья в Киеве: какова причина

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда отменила приговор Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда бывшему депутату Верховной Рады Руслану Сольвару за незаконное получение компенсации на расходы на снятие номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием у него собственного жилья в столице.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

При этом назначено новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. Такое решение было принято 27 ноября и опубликовано 6 декабря. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что по данным следствия, Сольвар скрыл получение по наследству квартиры в Киеве, не отказавшись от компенсации по найму жилья в столице. Из-за этого из государственного бюджета ему было незаконно выплачено 361,5 тысячи гривен компенсаций.

Оказалось, что наследство он получил в начале марта 2017 года, но лишь в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, отказался от получения средств за проживание в гостинице.

За эти полтора года как раз и "набежала" указанная сумма. Экс-депутату инкриминировали часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса, которая сформулирована как "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

14 июня 2021 года Высший антикоррупционный суд признал Сольвара невиновным в этом, придя, однако, к выводу, что с его стороны имело место мошенничество в особо крупных размерах. При этом самостоятельно изменить квалификацию преступления суд не мог и указал, что это должен был сделать прокурор.

22 сентября 2023 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор и вынесла новый, согласно которому Сольвару было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на один год и со штрафом в 8500 гривен.

Судьи КУС в нынешнем решении указывают, что Национальное антикоррупционное бюро квалифицировало действия Сольвара именно как "злоупотребление властью", и соответственно сторона защиты доказывала в суде отсутствие в действиях экс-нардепа состава именно злоупотребления властью, в чем он в результате был признан невиновным.

Апелляционная же инстанция решила, что совокупность приведенных обстоятельств дает основания усматривать признаки именно злоупотребления служебным положением. Мнение же КУС заключается в том, что речь шла все же о злоупотреблении властью, и АП ВАКС должна пересмотреть свое решение, учитывая эту позицию.