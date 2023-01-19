НАБУ завершило расследование против экс-нардепа Долженкова, получавшего деньги на жилье в Киеве, имея свое

Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 января приняла решение о завершении расследования по делу в отношении депутата Верховной Рады VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении более 700 тысяч гривен компенсации за жилье.

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Как сообщают в САП, на сегодняшний день детективам Национального антикоррупционного бюро дано поручение об открытии материалов стороне защиты. Экс-нардепу же инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие установило, что указанное лицо с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получало из бюджета аппарата Рады компенсацию за аренду жилья, назначаемую депутатам, не имевшим собственного жилья в столице.

За почти два с половиной года нардеп, скрывавший наличие собственной квартиры на Печерске в Киеве, незаконно получил на карточку 700,28 тысячи гривен. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что по данным СМИ, речь идет об Александре Долженкове, который в 7-м созыве парламента представлял Партию регионов, а в 8-м - "Оппозиционный блок". В 2019 году он баллотировался также от "Оппоблока", который в парламент не прошел.

Впрочем, в САП используют для фигуранта формулировку "бывший нардеп от ОПЗЖ", хотя во времена 8-го созыва Рады такой политсилы в Раде не было, а к группе нардепов от "Оппоблока", которые впоследствии объединились под брендом ОПЗЖ и были переизбраны в 2019 году, Долженков, как указано выше, не относился.