НАБУ завершило розслідування проти екснардепа Долженкова, що отримував гроші на житло в Києві, маючи своє

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 січня прийняла рішення про завершення розслідування у справі стосовно депутата Верховної Ради VIII скликання, якого підозрюють у незаконному одержанні понад 700 тисяч гривень компенсації за житло.

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Як повідомляють у САП, на сьогодні детективам Національного антикорупційного бюро надано доручення про відкриття матеріалів стороні захисту. Екснардепу ж інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство встановило, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала з бюджету апарату Ради компенсацію за винайм житла, яку призначали депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

За майже два з половиною роки нардеп, який приховав наявність власної квартири на Печерську в Києві, незаконно отримав на картку 700,28 тисячі гривень. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Долженкова, який у 7-му скликанні парламенту представляв Партію регіонів, а у 8-му - "Опозиційний блок". У 2019 році він балотувався також від "Опоблоку", який до парламенту не пройшов.

Втім, у САП використовують для фігуранта формулювання "колишній нардеп від ОПЗЖ", хоча у часи 8-го скликання Ради такої політсили в Раді не було, а до групи нардепів від "Опоблоку", які згодом об'єдналися під брендом ОПЗЖ і були переобрані в 2019 році, Долженков, як вище зазначено, не належав.