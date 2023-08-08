ВАКС отменил оправдательный приговор экс-нардепу Колесникову за получение бюджетных денег на гостиницу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одному из депутатов Верховной Рады VIII созыва и назначила новое рассмотрение уголовного производства в ВАКС, говорится в сообщении суда.

Отмечается, что на заседании 8 августа коллегия судей палаты рассмотрела жалобы на приговор со стороны как стороны обвинения, так и защиты и частично удовлетворила обе. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Отмечается, что 20 сентября 2022 года экс-нардеп был оправдан в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в размере 758,24 тысячи гривен (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса).

Имя фигуранта официально не называется, однако известно, что приговор тогда был вынесен депутату Рады VI (от Партии регионов) и VIII (от "Оппозиционного блока") созывов Дмитрию Колесникову, который также был в 2010 году министром промышленной политики, а в 2010-2012 годах – главой Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении же в декабре 2019 года. По версии следствия, в течение декабря 2014 - октября 2018 года он незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на снятие номера в гостинице "Киев" якобы из-за отсутствия собственного жилья в столице, которое, однако, имел и скрыл. Сумма же присвоенных выплат тогда называлась в 738,74 тысячи гривен.

ВАКС тогда отпустил экс-нардепа под залог в 750 тысяч гривен. 22 июня 2020 года дело было передано в суд для рассмотрения по существу, которое, таким образом, длилось более двух лет. В итоге его оправдали в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.

Кого из депутатов обвиняли в незаконном получении компенсаций за жилье

Отметим, что через два дня после этого решения, 22 сентября 2022 года, Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор от 14 июня 2021 года депутату Рады VII созыва (УДАР) и VIII созыва ("Блок Петра Порошенко") Руслану Сольвару.

Последнего также обвиняли в незаконном получении компенсаций на расходы по найму номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья, а именно в сумме 361,5 тысячи гривен. Однако в этом случае судьи сразу же признали Сольвара виновным и назначили ему три года лишения свободы. Такой приговор стал первым в своем роде.

Напомним также, что в незаконном получении компенсации по найму жилья в столице обвиняют и депутата VIII созыва Валерия Пацкана, который во время нынешнего созыва Рады был главой Счетной палаты. Причем после разоблачения НАБУ он продолжал возглавлять этот орган почти полгода. Кроме того, в таком же нарушении бюро разоблачило и однопартийца Колесникова Александра Долженкова.

Также примечательно, что 8 августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал немедленное исключение из нее депутата Богдана Торохтия, в том числе и именно из-за получения им компенсаций на снятие жилья. Арахамия также призвал Торохтия отказаться от мандата в Раде и вернуть выплаченные ему компенсации в бюджет.