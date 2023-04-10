Парламент уволил главу Счетной палаты Пацкана

Верховная Рада на заседании 10 апреля выразила недоверие и отправила в отставку главу Счетной Палаты Валерия Пацкана.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Со второй попытки Парламент выразил недоверие (#8297) председателю Счетной Палаты Валерию Пацкану. Он уволен и с председателя, и из члена Счетной Палаты", - отметил он.

Такое решение было поддержано 250 народными депутатами.

Он пояснил, что при принятии такого решения Рада использовала норму статьи 12 закона "О правовом режиме военного положения", а именно, что может быть выражено недоверие от не менее одной четвертой народных депутатов. То есть, собрали подпись от 113 депутатов.

"Ну и ждем уже скоро внесения на должность главы Счетной Палаты Геннадия Плиса", - добавил Железняк.

Напомним, что еще в конце 2022 года на голосование был подан проект постановления об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты "в связи с представлением им заявления об освобождении от должности председателя этого органа по собственному желанию ". Однако Раде 1 декабря не хватило голосов, чтобы ее принять.

Впрочем, как сообщал перед голосованием Железняк, указанное заявление сам Пацкан успел отозвать. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил нардеп, говорится, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной палаты просто членом".

Вопрос об увольнении Пацкана возник после того, как 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в незаконном получении 117,65 тысяч гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Совета прошлого, VIII созыва.