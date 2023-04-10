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Парламент уволил главу Счетной палаты Пацкана
Верховная Рада на заседании 10 апреля выразила недоверие и отправила в отставку главу Счетной Палаты Валерия Пацкана.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Со второй попытки Парламент выразил недоверие (#8297) председателю Счетной Палаты Валерию Пацкану. Он уволен и с председателя, и из члена Счетной Палаты", - отметил он.
Такое решение было поддержано 250 народными депутатами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он пояснил, что при принятии такого решения Рада использовала норму статьи 12 закона "О правовом режиме военного положения", а именно, что может быть выражено недоверие от не менее одной четвертой народных депутатов. То есть, собрали подпись от 113 депутатов.
"Ну и ждем уже скоро внесения на должность главы Счетной Палаты Геннадия Плиса", - добавил Железняк.
Напомним, что еще в конце 2022 года на голосование был подан проект постановления об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты "в связи с представлением им заявления об освобождении от должности председателя этого органа по собственному желанию ". Однако Раде 1 декабря не хватило голосов, чтобы ее принять.
Впрочем, как сообщал перед голосованием Железняк, указанное заявление сам Пацкан успел отозвать. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил нардеп, говорится, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной палаты просто членом".
Вопрос об увольнении Пацкана возник после того, как 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в незаконном получении 117,65 тысяч гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Совета прошлого, VIII созыва.