Парламент звільнив голову Рахункової палати Пацкана

Верховна Рада на засіданні 10 квітня висловила недовіру та відправила у відставку голову Рахункової Палати Валерія Пацкана.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"З другої спроби Парламент висловив недовіру (#8297) голові Рахункової Палати Валерію Пацкану. Він звільнений і з голови, і з члена Рахункової Палати", - зазначив він.

Таке рішення підтримали 250 народних депутатів.

Він пояснив, що при прийнятті такого рішення Рада використала норму статті 12 закону "Про правовий режим воєнного стану", а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертою народних депутатів. Тобто зібрали підпис від 113 депутатів.

"Ну і чекаємо вже скоро внесення на посаду голови Рахункової Палати Геннадія Пліса", - додав Железняк.

Нагадаємо, що ще в кінці 2022 року на голосування був поданий проект постанови про звільнення Пацкана як члена Рахункової палати "у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади голови цього органу за власним бажанням". Однак Раді 1 грудня не вистачило голосів, аби її прийняти.

Втім, як повідомляв перед голосуванням Железняк, зазначену заяву сам Пацкан встиг відкликати. В якості обґрунтування останній вказав наявність правової колізії. Як пояснив нардеп, йдеться про те, що "незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової палати просто членом".

Питання про звільнення Пацкана виникло після того як 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання.

Верховна Рада призначила Валерія Пацкана головою Рахункової палати у березні 2018 року.