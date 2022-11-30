Голова Рахункової палати Пацкан відкликав заяву про звільнення

Підозрюваний у зловживнні владою голова Рахункової палати Валерій Пацкан відкликав свою заяву про звільнення. Про це повідомив у Telegram-каналі депутат Верховної Ради від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Відповідну заяву Пацкан написав на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука. Крім неї, Железняк опублікував текст відповідного листа голови Рахункової палати головам фракцій Ради.

"Обґрунтування: наявність правової колізії. Як я вже писав, там незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової просто членом", - додав нардеп.

Він зазначив, що проект постанови №8211 про звільнення Пацкана з Рахункової палати взагалі, який подав 16 листопада голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов, вже підтриманий цим комітетом, хоча й "з другої спроби".

"Інтрига з Рахунковою палатою продовжується... Постанова мала бути скоро виноситися у залу. Тому нас чекає цікаве продовження історії вже на цьому тижні", - вказав Железняк.

Нагадаємо, що 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило Пацкану про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання.

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду дозволив Пацкану залишатися на свободі під заставою в 49,6 тисячі гривень. На початку листопада стало відомо, що голова Рахункової палати написав заяву про відставку.