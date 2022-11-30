Глава Счетной палаты Пацкан отозвал заявление об увольнении

Подозреваемый в злоупотреблении властью глава Счетной палаты Валерий Пацкан отозвал свое заявление об увольнении. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Соответствующее заявление Пацкан написал на имя главы парламента Руслана Стефанчука. Кроме него, Железняк опубликовал и текст соответствующего письма главы Счетной палаты главам фракций Рады.

"Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности главы Счетной просто членом", - добавил нардеп.

Он отметил, что проект постановления №8211 об увольнении Пацкана из Счетной палаты вообще, который подал 16 ноября председатель комитета по бюджету Юрий Аристов, уже поддержан этим комитетом, хотя и "со второй попытки".

"Интрига с Счетной палатой продолжается... Постановление должно было скоро выноситься в зал. Поэтому нас ждет интересное продолжение истории уже на этой неделе", - указал Железняк.

Напомним, что 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва.

27 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил Пацкану оставаться на свободе под залогом в 49,6 тысячи гривен. В начале ноября стало известно, что глава Счетной палаты написал заявление об отставке.