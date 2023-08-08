Нардепа от "Слуги народа", оскандалившегося покупкой дорогих авто и выездами за границу, "попросили на выход"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия инициирует немедленное исключение из нее депутата Богдана Торохтия из-за игнорирования им скандала вокруг его выездов за границу во время войны и покупки дорогих автомобилей, а также призывает его сложить мандат. Об этом Арахамия написал в Telegram-канале.

"Наше терпение не вечно. У Богдана Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хоть как-то реабилитироваться. Как вариант – продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны", - указал он.

По словам главы пропрезидентской фракции парламента, такие действия не были бы оправданием для Торохтия, но хотя бы дали понять, что он осознал свою ошибку и больше так поступать не будет.

"Но ничего из этого сделано не было. Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, сам он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья. Поэтому: 1. Он должен вернуть полученные деньги в бюджет. 2. Он должен сдать депутатский мандат. 3. Я немедленно инициирую его исключение из фракции", - заявил Арахамия.

Кто такой Богдан Торохтий

Напомним, что согласно материалам вышедшего еще 30 мая журналистского расследования Bihus.info Торохтий за время полномасштабной войны сменил три автомобиля, а также выезжал, несмотря на соответствующий запрет, по крайней мере в Болгарию, где пребывал с женой, на имя которой и покупал элитные авто.

Кроме того, после этого также разошлась информация, что нардеп, не смотря на свой образ жизни, получает по 30 тысяч гривен в месяц государственной компенсации аренды жилья в Киеве. Примечательно также, что накануне депутат скрыл свои страницы в соцсетях Facebook и Instagram.

Отметим, что Торохтий был избран по списку "Слуги народа", где находился под №105. Он родом из Кропивницкого и до 2019 года выборных должностей не занимал. В частности, он работал юристом в Госинспекции сельского хозяйства в Кировоградской области (2012–2015) и на Одесском зерновом терминале (2017–2019). В парламенте же вошел в комитет по правовой политике.

В 2021 году Богдан Торохтий женился на Алине Левченко - советнице гендиректора госпредприятия "Антонов". По данным Bihus.info, во время войны она купила квартиру в курортном болгарском городе Несебр и Киеве. Сам же Торохтий, как оказалось, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года восемь раз уезжал из Украины и ни разу не сообщал об этом в соцсетях, однако фото с ним публиковала жена.

Напомним, что неделю назад другой депутат Рады от "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление на сложение полномочий после того, как стало широко известно, что он уже полгода не находился в Украине, а живет за границей, в частности на Кипре. Холодов также является депутатом-"списочником" (был под №22), потому после лишения мандата его место должен занять другой кандидат.

Отметим также, что 27 июля парламент досрочно прекратил полномочия еще одного депутата от СН Юрия Аристова в связи с его личным заявлением о сложении полномочий, которое тот написал после скандала с отдыхом на Мальдивах. Бывший уже нардеп теперь подозревается в подделке документов, позволившей ему продлить свое пребывание за границей. Суд пока отпустил его под личное обязательство. Тем временем Центральная избирательная комиссия уже утвердила вместо него новым депутатом парламента Наталью Локтионову.